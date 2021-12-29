Соединенные Штаты обеспокоены скоплением российских сил вблизи украинской границы и призывают Россию принять меры к деэскалации. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома, сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжаем наблюдать значительное присутствие российских войск на и вокруг границ с Украиной. Мы продолжаем говорить российской стороне… что для реального прогресса на переговорах, для достижения безопасности и стабильности в Европе будет необходим контекст деэскалации, а не эскалации», — сказал представитель Белого дома.

Представитель офиса американского лидера отметил, что президент США Джо Байден на предстоящих переговорах с российским коллегой «даст ясно понять, что есть дипломатический путь к деэскалации напряженности в регионе, если президент Путин в нем заинтересован». По его словам, в случае дальнейшего обострения подготовлены планы усиления НАТО и союзников альянса, в том числе дополнительные поставки вооружения на Украину,

«Россия объявила о своих обеспокоенностях, мы готовы обсуждать их. Мы предложим свои обеспокоенности, ждем, что они будут готовы обсудить их», — сказал представитель администрации США.

Ранее в Кремле уточнили, что разговор глав двух государств пройдет поздно вечером 30 декабря.