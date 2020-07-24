В Бельгии задержаны 17 армян, напавших на азербайджанцев

Посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, представительство страны при Европейском Союзе, распространили заявление о провокационном нападении армян на азербайджанцев.

В заявлении говорится:

«Руководствуясь заявлением министерства иностранных дел Азербайджанской Республики от 23 июля 2020 года, сообщаем:

На фоне военных столкновений в направлении Товуза на азербайджано-армянской границе, инициированных 12 июля оккупационными армянскими вооруженными силами, армянская диаспора совершает действия террористического характера в отношении дипломатических представительств Азербайджана в ряде стран. Против мирных членов азербайджанской общины за рубежом, которые проводят акции протеста в связи с военными провокациями Армении, совершаются крайне агрессивные действия, акты нападения и вандализма.

Во время состоявшейся в связи с этим 22 июля 2020 года демонстрации перед посольством Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, административным зданием представительства страны при Европейском Союзе, со стороны армянской диаспоры в Бельгии была организована провокация, сопровождающаяся актами вандализма.

Сотни членов азербайджанской общины, проживающие в Бельгии и Люксембурге, в том числе наши храбрые женщины, а также соотечественники, проживающие в Нидерландах, Франции и Германии, проявив высокий патриотизм и солидарность во имя защиты интересов государства и народа, собрались на территории дипломатической миссии и сорвали попытку армян провести акцию.

Наши соотечественники, объединившись под флагом Азербайджана, стали на защиту нашей государственности.

Они скандировали лозунги и демонстрировали плакаты, разоблачающие военные провокации, совершенные с 12 июля агрессивной армянской военщиной в Товузском направлении азербайджано-армянской границы, а также требовали освобождения оккупированных земель Азербайджанской Республики. Наши соотечественники, скандируя лозунги «Да здравствует Азербайджан!», «Да здравствует наше государство!», «Шехиды бессмертны, Родина неделима!», “Карабах — это Азербайджан!», «Справедливость для Ходжалы», «Стоп армянской оккупации!», еще раз заявили о своей поддержке нашего государства, народа, армии и о том, что с нетерпением ждут приказа Верховного Главнокомандующего. Собравшиеся на акции, исполнив государственный гимн Азербайджана, военный марш и другие патриотические песни, смогли подавить голоса провокаторов, дав адекватный ответ армянским экстремистам.

В ходе демонстрации были озвучены разоблачающие оккупационную политику Армении против Азербайджана документы соответствующих международных организаций. Некоторые турецкие и грузинские друзья, проживающие в Бельгии, также оказали поддержку азербайджанским участникам акций.

Озлобленные и агрессивные армянские радикалы совершили массовые зверства против наших мирных соотечественников, собравшихся на административной территории дипломатической миссии и вставших защиту своей Родины. В результате нападения армянских экстремистов шесть представителей азербайджанской диаспоры, а также корреспондент европейского бюро телеканала REAL TV Хатира Сардаргызы, получили ранения и и были госпитализированы, сотрудники дипломатической миссии получили ранения, административное здание миссии подверглось разрушениям, личный автомобиль представителя азербайджанской общины пришел в негодное состояние, была совершена попытка нападения на территорию, где проживают члены семей дипломатов.

Бельгийской полиции удалось обуздать распоясавшихся армянских радикалов, они были оттеснены с территории с помощью водометов, полиция зафиксировала соответствующие факты разрушений и насилия. По имеющейся на настоящее время информации, правоохранительными органами были задержаны 17 армянских провокаторов.

В целом, были составлены подробные отчеты и протоколы о произошедших событиях, была направлена нота в министерство иностранных дел Бельгии, в другие соответствующие структуры были направлены официальные обращения, было озвучено требование наказать армянских преступников.

Посольство Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург, представительство при Европейском Союзе благодарят всех наших соотечественников за проявленный патриотизм и гражданскую солидарность.

Мы гордимся нашими соотечественниками, продемонстрировавших единство во имя защиты Азербайджана!

Азербайджанское государство всегда рядом со своими соотечественниками!».