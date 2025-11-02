В Бельгии над военной авиабазой Кляйне-Брогель во Фландрии, где, по данным портала NZZ, может размещаться американское ядерное оружие, 1 ноября были замечены несколько неизвестных беспилотников. Об этом сообщил в соцсети X министр обороны страны Тео Франкен. Он также заявил, что на следующей неделе запланирована специальная встреча с представителями полиции для анализа инцидента и выработки мер по поиску и задержанию операторов дронов.

Как напоминает NZZ, в октябре авиабазу Кляйне-Брогель использовали в рамках ежегодных учений НАТО, в ходе которых отрабатывались сценарии обороны территории альянса с применением ядерного оружия. Издание указывает, что на базе могут храниться американские ядерные боеприпасы, размещенные в Европе, однако официального подтверждения этой информации нет.

За последние месяцы власти нескольких европейских стран неоднократно фиксировали проникновение дронов в свое воздушное пространство. Так, вечером 31 октября главный аэропорт немецкой столицы «Берлин-Бранденбург» приостанавливал работу из-за появления беспилотников. В октябре аэропорт Мюнхена, второй по пассажиропотоку в ФРГ, дважды временно прекращал работу, что затронуло планы почти 10 тыс. пассажиров. Случаи вмешательства фиксировались и во Франкфурте-на-Майне.

Бельгийские власти также сообщали о подобных инцидентах ранее. Министр обороны Тео Франкен 2 октября заявлял об обнаружении дронов над военной базой Эльзенборн на востоке страны, а в конце месяца сообщил о беспилотниках у военного объекта в Марч-ан-Фамене. Похожие случаи были зафиксированы в Дании и Норвегии.

В нарушениях европейского воздушного пространства беспилотниками в Европе подозревают Россию. (moscowtimes.ru)