В Бельгии число заразившихся коронавирусом достигло 39983 человек

Число заболевших коронавирусом в Бельгии за последние сутки выросло на 1478 и составляет сейчас 39 983, сообщили в кризисном штабе министерства здравоохранения страны.

За сутки скончались 168 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19. Общее число смертей достигло 5828. В штабе подчеркнули, что, согласно принятой в Бельгии максимально полной и прозрачной системе регистрации данных по коронавирусу, в числе погибших значатся 103 скончавшихся в домах престарелых, из них только у 2,9% был ранее подтвержден коронавирус.