В деревне Цель Могилевской области Осиповичского района Беларуси зарегистрировали компанию «Группа «Вагнер», ее деятельность обозначена как образовательные услуги.

Согласно информации, такие данные были опубликованы в едином госрегистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей страны. Дата регистрации — 4 августа. В графе «виды деятельности» указаны «прочие виды образования».

Ранее в реестре появилась информация о регистрации в этой же деревне ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг» с зарегистрированным видом деятельности «управление недвижимым имуществом». Владелец нового юрлица — российская компания «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», а ее руководитель — Евгений Пригожин.

Отметим, что в этой же деревне в Беларуси расположен лагерь ЧВК «Вагнер».