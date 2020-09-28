В Беларуси задержали больше 350 протестующих 27 сентября

В Беларуси в минувшее воскресенье задержали больше 350 человек на акциях протеста. Об этом сообщает в Telegram пресс-секретарь МВД Республики Ольга Чемоданова.

По ее словам, в Могилеве и Гомеле милиционерам пришлось применять спецсредства для «сдерживания напора митингующих и предотвращения нападения» на представителей власти.

«Всего за прошедшие сутки по стране задержано свыше 350 человек до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям», — заявила представитель ведомства.

В воскресенье, 27 сентября, В Беларуси состоялись массовые протесты. Наиболее масштабная акция развернулась в Минске.