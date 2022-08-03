По данным Министерства информации Беларуси, публикации на страницах в различных социальных сетях советника президента Украины Алексея Арестовича были внесены в список экстремистских материалов в республике. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что данное решение было принято судом Ленинского района Могилева 27 июля.

В перечень страниц Арестовича попали его YouTube-канал, страницы в Instagram и Facebook, а также два Telegram-канала.

Ранее руководитель министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев разорвет отношения с Минском, если вооруженные силы Белоруссии зайдут на территорию Украины.