Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси в первом чтении приняли законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Документ в Овальном зале представил заместитель председателя КГБ Беларуси Сергей Гладышев.

Об этом передает # со ссылкой на белорусские СМИ.

«В целях оказания сдерживающего воздействия на деструктивные элементы, а также демонстрации решительной борьбы с изменой государству предлагается внесение изменений в ч. 2 ст. 356 УК, предусматривающих возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом», — говорится в документе.

Сообщается, что речь в данной части законопроекта идет также о лицах, занимающих государственную должность, а также тех, на кого распространяется статус военнослужащего.

Кроме того, проектом закона предлагается установить размер штрафа за антигосударственные преступления в пределах от 500 до 50 тыс. базовых величин. Также предлагается ввести в особенную часть Уголовного кодекса дополнительное наказание за совершение указанных преступлений в виде штрафа — в целях лишения материальных активов лиц, совершивших названные преступления.