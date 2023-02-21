Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси, являющейся нижней палатой парламента приняли во втором чтении проект закона, предусматривающий в том числе введение смертной казни для должностных лиц за совершение измены государству.

Как передает #, об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Законопроект предполагает внесение изменений в санкцию части 2 статьи 356 УК «Измена государству», предусматривающей возможность применения исключительной меры наказания в виде смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность, или лицом, на которое распространяется статус военнослужащего.

Кроме того, размер штрафа за преступления против государства увеличен в несколько раз, срок содержания под стражей лиц, подозреваемых в шпионаже, государственной измене и других преступлениях против государства, увеличен до 10 суток, срок предъявления обвинения – до 20 суток.

Также усилена уголовная ответственность за распространение ложной информации о белорусской армии, воинских формированиях и военизированных формированиях.