В Беларуси Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение

Члену президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение в антигосударственном заговоре, в частности, в призывах к действиям против нацбезопасности. Об этом сообщает в четверг штаб экс-претендента на выдвижение в президенты Беларуси Виктора Бабарико в своем официальном Telegram-канале.