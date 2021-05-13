В Беларуси Марии Колесниковой предъявили окончательное обвинение

Члену президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение в антигосударственном заговоре, в частности, в призывах к действиям против нацбезопасности. Об этом сообщает в четверг штаб экс-претендента на выдвижение в президенты Беларуси Виктора Бабарико в своем официальном Telegram-канале.
«Расследование уголовного дела в отношении Марии Колесниковой завершено. Ей предъявлено обвинение по трем уголовным статьям», — говорится в сообщении.
Колесникову обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: призывы к действиям против нацбезопасности, заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создание экстремистского формирования и руководство им, ей грозит до 12 лет тюрьмы.