В Беларуси арестовали почти 350 человек после митингов 22 ноября

В Беларуси после прошедших в воскресенье протестов арестовали 345 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы МВД республики.

«Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 345 человек», — говорится в публикации.

Протесты в Беларуси продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.