Очередной эшелон с российской военной техникой, предназначенной для региональной группировки войск (РГВ), прибыл в Беларусь, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

«Как сообщалось ранее, в рамках обеспечения военной безопасности Союзного государства продолжается наращивание региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации. Сегодня в Беларуси прибыл очередной эшелон с военной техникой, входящей в состав РГВ», — говорится в сообщении.

В четверг Минобороны Беларуси сообщило о том, что Москва и Минск продолжают наращивать региональную группировку, отметив, что это делается «исключительно в интересах усиления охраны и обороны Союзного государства, исходя из складывающейся обстановки» у его границ.