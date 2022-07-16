Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан подтвердил принципиальное соглашение с «Барселоной» о переходе в испанский клуб форварда немцев Роберта Левандовски.

«Мы достигли соглашения с «Барселоной». Пока только в устной форме, документы еще не подписаны.

Моя работа заключается исключительно в том, чтобы всегда добиваться лучшего для «Баварии». Мы сочли, что лучше разрешить Роберту уйти.

«Барселона» предложила сумму, которая делает продажу Левандовски абсолютно разумной для нас. Кроме того, в последнее время мы очень успешны на трансферном рынке и подписали игрока мирового уровня Садио Мане», — приводит слова Кана Twitter iMiaSanMia.

30 мая Левандовски объявил о решении покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно. Он уже трижды опоздал на тренировку своего клуба перед стартом сезона.

В прошедшем сезоне немецкой бундеслиги Левандовски забил 35 мячей и стал лучшим бомбардиром турнира. Контрактное соглашение польского форварда с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года. (Газета.Ру)