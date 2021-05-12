«В банковской системе остаются серьезные проблемы, но налицо и улучшения»

Центральный банк Азербайджана продлил до 1 июля текущего года сроки действия инструментов поддержки временного регулирования кредитных организаций, сообщили в главном банке страны. Ранее их планировалось применять до 1 апреля сего года.

Регулятор продлил более мягкие требования к коэффициенту адекватности совокупного капитала системных банков ниже показателя 11%, а для остальных банков – ниже 9%. В довесок этому, решением регулятора понижается коэффициент риска ипотечных кредитов, выданных банками за счет собственных средств со 100% до 50%. ЦБА также рекомендует коммерческим банкам отложить до 1 июля сего года выплату дивидендов.

Упомянутые меры ЦБА были приняты еще в апреле минувшего года и вступили в силу с мая, отметил # банковский эксперт Акрам Гасанов. Их цель была понятна — пандемия привела к росту проблемных банковских долгов и ЦБ пришлось умерить свои пруденциальные требования к кредитно-финансовым организациям.

«Как известно, для контроля рисков надзорные органы наделяются полномочиями по разработке и исполнению пруденциальных норм и правил, включая требования по достаточности собственного капитала, созданию резервов под возможные потери, обеспечению ликвидности и пр. Скажем, банки создают резервы по проблемным кредитам и это одно из требований. Есть такое понятие как адекватность капитала – некое соотношение всех выданных кредитов к собственным средствам финансовой организации, ее капиталу. При этом кредиты классифицируются по своим видам – имеется определенный показатель, ниже которого не может быть.

Центробанк продлил некоторые пункты временных смягченных норм еще под занавес марта, но об этом почему-то стало известно сейчас. При этом регулятор продлил не все, а только часть инструментария поддержки, поскольку подавляющее большинство его кризисных решений уже не действует. Скажем, с начала апреля перестало действовать решение по субсидированным кредитам в рамках утвержденного правительством 4 апреля прошлого года плана мероприятий в связи с пандемией. Упомянутое решение было обозначено во втором пункте временных правил «классификация кредитов», — сказал Гасанов.

По его словам, временные правила ЦБА содержали целый ряд пунктов, и сроки по большинству из них истекли. В числе продленных смягчений – норматив адекватности капитала. По системным банкам до 1 июля сей показатель, отражающий общую оценку надежности банка, значится на уровне 11%, прочим банкам – 9%. В обычное время основной норматив, призванный к соблюдению всеми финансовыми структурами, составляет 12% по системным банкам, по остальным — 10%, напомнил эксперт:

«То есть на 1% до июля сделана льгота. Это означает, что за отпущенное время банку следует найти дополнительные капитальные средства, а промедление означает, что банки нарушили требование Центробанка. В то же время ЦБ продлил упомянутые пункты еще в конце марта, т.е. по итогам первого квартала текущего года — это означает, что некоторые банки нарушали его требование. Не было ясно, смогут ли они улучшить свои показатели в течение второго квартала. Стоит полагать, что, как минимум, несколько банков оказались в такой ситуации и ЦБ пошел им навстречу. А значит, у этих финансовых структур сейчас два пути – либо они должны улучшить ситуацию с погашением проблемных кредитов, либо же найти дополнительный капитал. Как правило, это вливания акционеров, субординированные кредиты и т.п.».

Проще говоря, у банков, как минимум у некоторых из них, есть проблемы и Центробанк вынужден продлить иные смягченные нормы, заключил собеседник. А поскольку подавляющее большинство пруденциальных мер не удостоились продления, в банковском секторе имеются определенные улучшения:

«Отсюда следует вывод, что в банковской системе остаются серьезные проблемы, но налицо и улучшения. Что же касается рекомендации не платить дивиденды, это всего лишь предложение. Оно означает, что Центробанк все-таки опасается, что положение банков может ухудшиться, поскольку в ситуации с пандемией все это лишено ясности. Проще говоря, банкам рекомендуют держать дополнительные капитальные средства на случай возможного ухудшения ситуации. Скажем, если завтра у банка все-таки появятся новые проблемные кредиты и потребуются дополнительные капитальные вливания. Но мы-то знаем, что на практике банки зачастую не выполняют рекомендации Центробанка».