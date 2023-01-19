В результате спецоперации, проведенной сотрудниками полиции, задержаны члены организованной преступной группировки, состоящей из четырех граждан Ирана, которые занимались незаконным оборотом и продажей наркотических средствв в Азербайджане, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана.

Согласно информации, граждане Ирана — студенты Медицинского университета: Ата Малеки, его брат Пуйя, их родственники Али Малеки и Шишен Малеки.

При осмотре у них и в проживаемой ими квартире обнаружены около 1 кг различных наркотических средств, крупные суммы денег от продажи наркотиков и электронные весы. Также задержан Хейбат Гасанов, который вместе с ними продавал наркотики. У него было найдено и изъято более 2 кг марихуаны.

Члены группировки по указанию соотечественников, неких «Араза» и «Хусейна», личность которых устанавливается следствием, организовали онлайн-продажу и незаконный оборот наркосредств в Баку и других регионах Азербайджана. С этой целью они создали сеть и под различными обещаниями привлекли в нее молодых наркокурьеров.

Возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.