В Баку выпадет снег

В ближайшие дни погода на территории Азербайджана ухудшится, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, с 23 февраля до вечера 25 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются временами осадки, снег и мокрый снег.

Будет дуть северо-западный ветер, он усилится до 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с, 24 февраля местами на полуострове скорость ветра будет достигать 30 м/с. 24-25 февраля по сравнению с предыдущими днями температура воздуха постепенно понизится на 5-8 градусов, ожидается от 3 градусов мороза до 0.