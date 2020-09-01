В Баку уже введены в эксплуатацию 50 новых «лондонских такси»

Некоторые из недавно доставленных в Баку «лондонских такси» уже введены в эксплуатацию.

Об этом во вторник сообщили Trend в министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана. Было отмечено, что до этого были введены в эксплуатацию 10 таких такси.

«В настоящее время 50 новых такси модели LEVC TX уже введены в эксплуатацию. Автомобили вводятся в эксплуатацию по мере внедрения технических новшеств», — сказали в министерстве.

Отметим, что автомобили конфигурации Smart могут проехать на электричестве до 130 километров, после чего возможна смена режима. А это означает сведение к нулю загрязнения окружающей среде и причинения ущерба экологии.