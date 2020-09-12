В Баку, Сумгайыте и на Абшероне сохраняются карантинные ограничения

В период ужесточенного карантинного режима в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе останется в силе ряд ограничений.

Как передает Report, это нашло отражение в решении Кабмина в связи с внедренными в стране правилами карантинного режима.

В период ужесточенного карантинного режима на территории Баку, Сумгайыта и Абшеронского района будут применены также нижеуказанные ограничения:

— приостанавливается деятельность крупных торговых центров, за исключением работающих при них продуктовых магазинов и аптек;

— в объектах общепита, а также ресторанах, кафе, чайных домах и других объектах такого рода приостанавливается оказание услуг клиентам на местах с 00:00 до 09:00, запрещено использование кальяна и размещение более 6 человек за одним столом;

— запрещено оказание образовательных и репетиторских услуг в группах более 10 человек;

— деятельность бассейнов, водных аттракционов и мест спортивных игр на территории пляжей;

— с 00:00 19 сентября 2020 года по 06:00 21 сентября 2020 года приостанавливается деятельность общественного транспорта и Бакинского метрополитена.