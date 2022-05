We are together (Мы вместе) — под таким девизом в Баку стартовал 12 сезон Azerbaijan Fashion Week (Азербайджанской Недели моды).

Показы проходят в в Hilton hotel, а главной темой события стала идея дружбы народов и мира.

«Несмотря на то, что с начала пандемии мир находится в состоянии турбулентности и разобщенности, а карантинное время лишило многих радости общения и личных встреч, сейчас, когда во многих странах сняли ограничения карантина, у нас наконец появилась возможность снова встречаться, общаться, вместе радоваться жизни и главное – через творчество транслировать идеи дружбы и мира», — подчеркивают организаторы.

Впервые за два с половиной года среди участников Azerbaijan Fashion Week — модные дизайнеры Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, и конечно, как и всегда, свои новые коллекции покажут лучшие кутюрье Азербайджана и Турции.

Тема дружбы народов и уважения национальных традиций разных стран отразилась в цветовой гамме основного вижуала этого сезона – для оформления афиши, пригласительных и подарков – наши художники и графические дизайнеры использовали все цвета флагов стран-участниц нынешней Azerbaijan Fashion Week — от нежно-голубого, который присутствует на флагах Казахстана и Узбекистана, до зеленого, красного и синего, которые есть на символах Азербайджана, Турции и Таджикистана.

Отметим, что показы пройдут до 22 мая.