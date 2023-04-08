8 апреля в Бакинском молодежном центре прошел пятый республиканский чемпионат молодых кулинаров, приуроченный к 65-летнему юбилею президента Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана и президента Всемирного исламского кулинарного объединения Таира Амирасланова. В нем приняли участие молодые повара, обучающиеся в вузах и профессиональных училищах столицы и регионов страны.

В первой части мероприятия судьям и гостям были представлены различные блюда и сладости, приготовленные участниками состязания.

Как сказал в интервью АЗЕРТАДЖ президент Национальной ассоциации кулинарии Азербайджана Таир Амирасланов, возглавляемая им организация уже пятый год проводит чемпионат среди молодых кулинаров. «Цель проведения чемпионата – популяризовать национальную кухню и вызвать интерес у молодежи к сфере кулинарии. Проведение подобных мероприятий призвано способствовать развитию азербайджанской кулинарии», — подчеркнул он.

Молодой кулинар из города Сумгайыт Алибала Гашимов, впервые принимавший участие в чемпионате, рассказал, что серьезно занялся приготовлением блюд в 2018 году, хотя увлекался кулинарией с 8-9 лет. «На чемпионате я представил такие блюда, как фисинджан и себзи-плов. Я желаю успеха всем участникам состязания», — отметил Алибала.

Как рассказала одна из судей чемпионата Эмма Абдуллаева, при отборе лучших блюд учитывается как его вкус, так и общая композиция. Кроме того, по ее словам, также оцениваются подача блюд и их соответствие рецептам национальной кухни. Она отметила: «Отрадно, что большинство участников – молодые люди и подростки. Мне нравится их отличное настроение и энтузиазм. Лично мне особенно стенд молодых кулинаров из Нахчывана, так как они представили композиции, отражающие древние традиции национальной кухни».

В рамках официальной части мероприятия состоялось награждение победителей чемпионата.