Федерация киберспорта Азербайджана и Red Bull организуют в Баку крупнейший турнир по FIFA 22 для PS4.

Как сообщили # в Red Bull, турнир впервые пройдет в Азербайджане с 4 по 12 декабря и завершится грандиозным финалом в кинотеатре Park Cinema.

Игры будут проходить на PlayStation 4 в Qarabag Game Center («Карабахский PlayStation Club), что, по мнению организаторов, придаст участникам ощущение конкуренции и чувство победы.

Участники, прошедшие отборочный этап, получат билеты на финал игры, который состоится 12 декабря на гигантском экране Park Cinema.

Организаторы турнира обещают незабываемые впечатления и захватывающие соревнования. Главный приз победителю — PlayStation 5.

В настоящее время идет регистрация участников. Участие в турнире – бесплатное, единственное условие – возраст старше 18 лет.

«Вам не нужно ничего лишнего, если вы полагаетесь на свои навыки, то зарегистрируйтесь прямо сейчас бесплатно и покажите всем, на что вы способны!», — подчеркивают организаторы. Регистрация доступна на сайте Red Bull в Азербайджане.

FIFA — это серия компьютерных игр, разработанная в жанре симулятора футбола. FIFA 22 – 30 по счету игра, которая обязательно соберет огромную армию болельщиков, как и ее предыдущий вариант, FIFA 21, ставшая самой скачиваемой игрой в 2020 году на PlayStation 4. Турниры FIFA 22 – это современные технологии и яркие зрелища. Турниры по FIFA 22 проводятся во всем мире, в состязаниях принимают участие многочисленные пользователи из десятков стран.