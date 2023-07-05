В Баку проходит заседание министров Координационного бюро Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщает АПА, мероприятие продлится до 6 июля.

Наряду с многочисленными дополнительными мероприятиями, связанными с повесткой дня движения, на заседании министров будет рассмотрен вопрос о принятии итоговых документов, в том числе Бакинской Декларации.

Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения сыграло важную роль в истории организации, в которую входят 120 государств-членов, 18 государств-наблюдателей и 10 международных организаций.