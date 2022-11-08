В Баку по случаю 8 ноября — Дня Победы проходит Марш Победы в сопровождении военных оркестров.

Как сообщает Report, участники марша пройдут от Аллеи Шехидов, мимо комплекса Пламенных Башен, станции метро Ичеришехер, по улице Истиглалият, круга Азнефть и завершат свой маршрут у памятника Бахраму Гуру.

Перед шествием память шехидов почтили минутой молчания.

Марш Победы пройдет еще по двум маршрутам:

Дворец Гейдара Алиева — проспект Бюльбюля — киноцентр Низами — проспект Нефтяников — площадь Азадлыг;

Парк Гусейна Джавида — проспект Гусейна Джавида — Парламентский проспект — Аллея шехидов.