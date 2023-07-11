11 июля делегация во главе с председателем Великого Национального Собрания Турции (ВНСТ) Нуманом Куртулмушем прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как передает АПА, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, был выстроен почетный караул.

В аэропорту председателя Великого Национального Собрания Турции Нумана Куртулмуша встречали первый заместитель Милли Меджлиса Али Гусейнли, руководитель межпарламентской рабочей группы Азербайджан-Турция Ахлиман Амирасланов и другие официальные лица.