В результате взрыва все квартиры, расположенные на самом верхнем этаже многоэтажного жилого дома, разрушены, один человек погиб, двое получили ранения. Оперативно-следственные группы как МЧС, так и правоохранительных органов проводят расследование на месте происшествия в связи с причинами взрыва. Дверь одной из квартир на нижнем этаже, а также двери лифтов полностью вышли из строя, в лестничных клетках на путях эвакуации образовались трещины.

***17:22

Сегодня около 16 часов в полицию поступила информация о взрыве на последнем этаже многоэтажного жилого дома в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщает пресс-службе МВД, в результате взрыва есть погибший.

«Сотрудники полиции совместно с сотрудниками других соответствующих государственных структур выехали на место происшествия. Принимаются меры безопасности», — говорится в сообщении.