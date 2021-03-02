В Баку появилась первая био-смарт остановка

В Баку создана первая био-смарт остановка.

Как сообщили АПА в Бакинском транспортном агентстве (БТА), за последние 5 лет на территории столицы установлены 432 художественных павильона, 841 остановка (в том числе 409 – участкового типа). Отремонтирована и передана в пользование 1191 остановка. В результате этого обновлены 42% остановок, потребность в остановках по столице удовлетворена на 90.1%. При обновлении инфраструктуры общественного транспорта используются и информационные технологии.

В этом плане начата установка в городе Баку био-смарт павильонов для автобусных остановок. Первый такой павильон установлен недалеко от Центра Гейдара Алиева на проспекте Гейдара Алиева. Через эту остановку проезжают регулярные маршрутные автобусы №№ 1, 2 и 13.

Этот павильон имеет ряд преимуществ. Он работает на солнечной энергии. В нём установлен дезинфекционный душ, благодаря чему с определенным интервалом времени в автоматическом режиме в окружающую среду выплескивается лекарственная жидкость. На павильоне имеются энергетические порты для мобильных устройств, платежный терминал «BakıKart».