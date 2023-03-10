Сегодня, в день годовщины смерти Рустама Ибрагимбекова, в Аллее почетного захоронения состоялось открытие надгробного памятника видному кинодраматургу, народному писателю Азербайджана, сценаристу, кинорежиссеру.
Автор надгробного памятника — академик Российской академии художеств, Флорентийской академии искусств, участник многих российских и международных выставок, скульптор Айдын Зейналов.
В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.
На церемонии выступили народные писатели Анар Рзаев, Чингиз Абдуллаев, народный артист Расим Балаев, заслуженный артист Эльхан Гасымов и др.
От имени семьи Ибрагимбековых — Фатима и Фуад Ибрагимбековы выразили всем присутствуюшим признательность за добрую память.
# предлагает фоторепортаж с Аллеи почетного захоронения: