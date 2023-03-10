Автор надгробного памятника — академик Российской академии художеств, Флорентийской академии искусств, участник многих российских и международных выставок, скульптор Айдын Зейналов.

В мероприятии приняли участие общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи.

На церемонии выступили народные писатели Анар Рзаев, Чингиз Абдуллаев, народный артист Расим Балаев, заслуженный артист Эльхан Гасымов и др.

От имени семьи Ибрагимбековых — Фатима и Фуад Ибрагимбековы выразили всем присутствуюшим признательность за добрую память.

# предлагает фоторепортаж с Аллеи почетного захоронения: