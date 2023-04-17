24 апреля с 01:00 в Баку на улицах и проспектах, по которым проходит трек, будет ограничено движение транспорта.
Как сообщили # в Операционной компании Baku City Circuit, движение возобновится 2 мая с 08:00.
«Ограничение движения будет действовать в трех зонах. Первая зона охватывает территорию Ичеришехер, вторая зона — площадь Азадлыг и прилегающие улицы, третья зона — улицу 50-летия ООН. Во время проведения соревнований въезд и выезд транспорта на указанные территории будет обеспечиваться на основании «разрешения на въезд по месту жительства», — сказал пресс-секретарь Baku City Circuit Тураб Теймуров.
Представитель Операционной компании рекомендовал водителям использовать альтернативные дороги.
Граждане могут получить «разрешение на въезд по месту жительства», обратившись в пункты выдачи по зонам, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
Зона 1
Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»
Улица Беюк гала, 41, 4-й этаж
Тел: (012) 497-35-89
Зона 2
Управление жилищно-коммунального хозяйства №4
Улица Хагани, 26/32
Тел.: (012) 498 88 06
Зона 3
Управление жилищно-коммунального хозяйства №58
Улица Истиглалийят, 5
Тел.: (012) 492 41 85
Отметим, что выдача «разрешения на въезд по месту жительства» началась 10 апреля и продлится до 28 апреля. Никаких ограничений на движение пешеходов не предусмотрено.