24 апреля с 01:00 в Баку на улицах и проспектах, по которым проходит трек, будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили # в Операционной компании Baku City Circuit, движение возобновится 2 мая с 08:00.

«Ограничение движения будет действовать в трех зонах. Первая зона охватывает территорию Ичеришехер, вторая зона — площадь Азадлыг и прилегающие улицы, третья зона — улицу 50-летия ООН. Во время проведения соревнований въезд и выезд транспорта на указанные территории будет обеспечиваться на основании «разрешения на въезд по месту жительства», — сказал пресс-секретарь Baku City Circuit Тураб Теймуров.

Представитель Операционной компании рекомендовал водителям использовать альтернативные дороги.

Граждане могут получить «разрешение на въезд по месту жительства», обратившись в пункты выдачи по зонам, с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Зона 1

Управление государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер»

Улица Беюк гала, 41, 4-й этаж

Тел: (012) 497-35-89

Зона 2

Управление жилищно-коммунального хозяйства №4

Улица Хагани, 26/32

Тел.: (012) 498 88 06

Зона 3

Управление жилищно-коммунального хозяйства №58

Улица Истиглалийят, 5

Тел.: (012) 492 41 85

Отметим, что выдача «разрешения на въезд по месту жительства» началась 10 апреля и продлится до 28 апреля. Никаких ограничений на движение пешеходов не предусмотрено.