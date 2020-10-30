В Баку объявлен конкурс с призовым фондом свыше 20 000 AZN

В Баку объявлен литературный конкурс на патриотическую тему. Организатор конкурса — Министерство культуры Азербайджана.

Как сообщает #, у писателей и поэтов, создающих произведения на родном азербайджанском языке, есть шанс стать победителем в одной из категорий, учрежденных организаторами конкурса, и получить денежное вознаграждение.

Цель конкурса – отразить в литературных работах высокий дух патриотизма азербайджанского народа, мужество и отвагу наших военнослужащих, сражающихся за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, увековечение памяти шехидов, а также создание новых литературных произведений и стимулирование творческого потенциала авторов.

Участники будут соревноваться в трех жанрах — рассказ, эссе и поэзия.

Свои конкурсные работы авторы должны отправить на адрес электронной почты [email protected] не позднее, чем 25 ноября (эссе и поэзия) и 30 ноября (рассказ).

Как сообщили # в пресс-службе министерства, призовой фонд конкурса составит 20 000 манатов. При этом, победители будут определяться по нескольким категориям: профессионалы, любители и дети. В последнюю группу относятся юные участники конкурса от 10 до 15 лет.

В категориях «профессионалы» и «любители» жюри назовут по три победителя, в детской же группе выявят 5 лучших авторов.

Таким образом, 9 победителей в трех жанрах категории «Профессионалы» получат почетные дипломы и денежное вознаграждение в размере 1500 манатов каждый. Победителей среди любителей также наградят дипломами и подарят денежный приз в размере 800 манатов.

В качестве приза за победу в детской категории предусмотрены дипломы и сертификат на бесплатное посещение всех музеев Министерства культуры в течение года.

Параллельно в Азербайджане стартовал конкурс и для фотографов в рамках программы Совета Европы (СЕ) и стран Восточного партнерства Европейского Союза «Партнерство за надлежащее управление» (PGG II).

Как сообщили # в Объединении фотографов Азербайджана, в конкурсе под названием «Мое будущее без дискриминации» могут принять участие граждане Азербайджана, занимающиеся фотографией в качестве любителей и профессионалов.

Цель конкурса — показать важность таких понятий, как гендерное равенство, разнообразие, общество равных возможностей, национальные меньшинства и т.д.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо поделиться своими фотографиями в соцсети Instagram, дать описание своей работы на английском языке, сопроводить пост хэштегом PGG4citizens и упомянуть учетную запись Совета Европы (@councilofeurope).

Работы на конкурс принимаются до 15 ноября. Лучшие фото будут показаны на каналах и платформах Совета Европы.