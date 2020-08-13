В Баку ищут последователей Дьюлы Бенцура

В Азербайджане объявлен конкурс традиционных жанров венгерской живописи в честь 100-летия со дня рождения известного художника Дьюлы Бенцура.

Организаторы — посольство Венгрии в партнерстве с Art Studio Nargiz, посольством Азербайджана в Венгрии, министерством образования АР, журналом Nargis и сетью книжных магазинов Libraff приглашают к участию азербайджанских детей в возрасте от 6 до 17 лет.

«Цель конкурса – пробудить интерес молодого поколения к изобразительному искусству. Мы хотим мотивировать азербайджанских детей в этот непростой период пандемии и карантина к безопасной и полезной деятельности. Мы хотим найти среди молодых азербайджанцев талантливых последователей Дьюлы Бенцура», — заявил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

Дьюла Бенцур писал портреты королевских особ и аристократов, а также работал в жанре исторической живописи и писал на мифологические сюжеты. Кисти Бенцура принадлежат алтарные картины для базилики Святого Иштвана в Будапеште и зала Хуньяди в королевском дворце в Буде. Бенцур возглавлял Академию художеств в Будапеште, а одним из его самых выдающихся учеников был американский художник Адольфо Мюллер-Ури.

Как сообщили «Зеркало» организаторы конкурса, победители получат сертификаты и призы, и примут участие в выставке, которая будет организована посольством Венгрии в Баку и посольством Азербайджане в Будапеште по окончании пандемии.

Работы на конкурс принимаются до 5 сентября. Каждый участник должен отправить не более трех работ (минимальный размер картины — 1200х800) на электронный адрес [email protected]

Желающие принять участие в конкурсе должны нарисовать картину, содержащую элемент венгерской культуры и жизни: это может быть какое-то историческое здание, животные, обитающие в Венгрии, известные люди Венгрии, герои венгерских народных сказок. Жанр работы каждый участник определяет для себя сам.

Организаторы отмечают, что в конкурсе не могут принять участие фотографии, скульптуры и диджитал-работы.

Авторская работа участника должна быть сопровождена описанием того, как она связана с Венгрией.

Жюри выберет пять лучших работ в следующих возрастных категориях: 14-17 лет, 10-13 лет и дети младше 10 лет. Работы должны быть представлены родителями участника или официальным представителем.

Оценивать мастерство юных художников будут посол Виктор Седеркеньи, посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев, заслуженный художник Азербайджана Эсмер Нариманбекова, основательница Art Studio Nargiz Наргиз Гулиева, а также член Ассоциации венгерских художников изобразительного и прикладного искусства Эстер Кнез.

Победители будут оглашены до 13 сентября на официальной странице посольства в соцсети Facebook.