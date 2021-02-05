В Баку будет Парк военных трофеев

В Баку создается Парк военных трофеев под открытым небом.

Как сообщает Report, парк находится на территории Хатаинского района столицы.

Строительные работы в охватывающем большую территорию парке продолжаются.

В Парке военных трофеев будет представлена часть военных трофеев, захваченных азербайджанской армией в Отечественной войне у разгромленного врага.

На территорию заложенного парка уже завезли часть военных трофеев. Здесь есть “Грады”, танки, пушки, военные машины и другая военная техника.

После того, как парк будет полностью готов, на территории будут демонстрироваться военные трофеи.

10 декабря прошлого года на площади Свободы в Баку прошел Парад Победы, посвященный Победе в Отечественной войне. На параде была продемонстрирована часть военной добычи, захваченной азербайджанской армией у разгромленного врага во время Отечественной войны.