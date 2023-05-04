13 мая в 12:00 в парке Любви состоится грандиозный Фестиваль клубники.

«Наш авторский проект в этом году состоится в нашем любимом городе Баку! Незабываемый праздник пройдет под главным спонсорством самого знаменитого национального бренда, лучшего на рынке по производству вкусной консервированной продукции — Bizim Tarla», — сообщила # организатор фестиваля, основатель и руководитель кулинарного сообщества Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы от шеф-поваров, выступления посольств с их блюдами из клубники, развлекательная программа с участием звезд, знакомство с местными брендами и топовыми ресторанами города, а также кулинарный конкурс «Клубничное Чудо», в котором лучшие кулинары-любители покажут своё мастерство, а звездные шеф-повара выберут лучших из лучших!

«И конечно же, в такой праздник мы не могли оставить без внимания юных гостей — для них будут проведены художественный конкурс «Я рисую Клубнику» и вокальный конкурс для детей от 6 до 18 лет», — рассказала Гасанзаде.

Изюминка мероприятия — дегустация авторского клубничного пирога, созданного специально по заказу главного спонсора!

Мероприятие продлится до 21:00. Вход — свободный.