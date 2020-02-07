В бакинском метро человек бросился под рельсы

В движении поездов бакинского метрополитена возникла задержка.

Поезд, ехавший по зеленой ветке, опоздал на 15 минут. В 20:48 поезд остановился на станции «Ичеришехер» и отправился дальше после задержки в несколько минут.

Как заявил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, запоздание поезда в метро связано с тем, что пассажир бросился на рельсы на станции «Нариман Нариманов».

«Машинист отреагировал оперативно. Пассажира сняли с рельсов. В целом на линии возникла 10-минутная задержка», — заявил он.(report)

| 2020-02-07T22:06:37+00:00 7 февраля 2020, 23:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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