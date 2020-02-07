В бакинском метро человек бросился под рельсы

В движении поездов бакинского метрополитена возникла задержка.

Поезд, ехавший по зеленой ветке, опоздал на 15 минут. В 20:48 поезд остановился на станции «Ичеришехер» и отправился дальше после задержки в несколько минут.

Как заявил глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, запоздание поезда в метро связано с тем, что пассажир бросился на рельсы на станции «Нариман Нариманов».