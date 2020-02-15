В Азовском море задержали судно с украинцами

Российские пограничники задержали в западной части Азовского моря браконьерское судно с четырьмя гражданами Украины на борту, сообщает погрануправление ФСБ.
«Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться», — говорится в сообщении.
При осмотре судна пограничники обнаружили более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставную сеть.
При этом документов, удостоверяющие личность, а также судовых и регистрационных документов, в том числе на право добычи водных биологических ресурсов, у задержанных не было, отмечается в сообшении.
Судно и задержанных украинцев доставили в порт Керчи для разбирательства(ria.ru)