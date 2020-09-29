В азербайджанской армии нет проблем с запасами крови и ее компонентов

С первых часов широкомасштабного наступления против Азербайджана со стороны Армении весь военно-медицинский персонал Главного медицинского управления Министерства обороны оказывает бесперебойные медицинские услуги в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«Во всех направлениях хода боевых действий действуют мобильные полевые хирургические госпитали, медицинские учреждения полностью укомплектованы профессиональными кадрами врачей. Все поступившие в военно-медицинские учреждения раненые выжили. Все наши возможности мобилизованы, военно-медицинский персонал прилагает все усилия, чтобы поставить на ноги раненых военнослужащих.

В азербайджанской армии нет проблем с медицинским обеспечением, снабжением и запасами крови и ее компонентов.

Потребность нашей армии в крови и ее компонентах полностью обеспечивается отделением банка крови Главного клинического госпиталя Вооруженных сил, а в военно-медицинских учреждениях имеются запасы всех групп крови.

Отметим, что в целях приема обращений по вопросам, волнующим родителей военнослужащих, при Главном медицинском управлении Министерства обороны открыта круглосуточная горячая телефонная линия.

Граждане могут задать интересующие их вопросы, позвонив по номерам (012) 406-68-58, (012) 406-68-84, (012) 406-72-52, (012) 406-72-77.

В то же время мы просим граждан не звонить без острой необходимости, чтобы не перегружать телефонные линии», — отметили в министерстве.