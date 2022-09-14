Некоторые аккаунты в социальных сетях распространяют необоснованную информацию о наличии большого количества раненых и их потребности в крови для переливания. Заявляем, что в армии Азербайджана нет проблем с запасами компонентов крови.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

«В случае необходимости кровью и компонентами крови нашу армию полностью обеспечит отделение банка крови Главного клинического госпиталя Министерства обороны.

Призываем наших граждан не верить такой ложной информации и не делиться официально не подтвержденной информацией», — отметили в ведомстве.