В Азербайджане зарегистрировано 154 новых случая заражения коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 154 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 139 человек излечились и выписаны домой.

Как сообщает Report со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине, двое пациентов с положительными тестами на COVID-19 скончались.

В целом в стране выявлено 36 732 случая заражения коронавирусной инфекцией, 34 116 человек излечились, 538 пациентов умерли, 2 078 — продолжают лечение в больницах особого режима.

За последние сутки проведено 6 730 тестов на коронавирус, всего — 935 396.