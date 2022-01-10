В Азербайджане зарегистрировано 329 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 358 пациентов вылечились.

Как сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров, от коронавируса за сутки скончались 12 человек.

На сегодня в Азербайджане выявлено 621 563 случая заражения коронавирусной инфекцией, 605 919 человек вылечились, 8 457 – скончались, число активных больных составляет 7 187.

За последние сутки в стране проведено 5 247 тестов на COVID-19, в целом с начала пандемии – 5 948 270 тестов.