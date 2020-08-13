В Азербайджане выявлены новые больные коронавирусом

В Азербайджане выявлен еще 91 случай заражения коронавирусом, 211 человек вылечились.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Три пациента с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 33 917 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 31 269 человек вылечились, 500 скончались, число активных больных составляет 2 146.

В общей сложности было проведено 812 033 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки проведено 7 520 тестов на коронавирус.

| 2020-08-13T17:37:04+04:00 13 августа 2020, 17:31|12345 (Пока оценок нет)
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