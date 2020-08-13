В Азербайджане выявлены новые больные коронавирусом

В Азербайджане выявлен еще 91 случай заражения коронавирусом, 211 человек вылечились.
Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
Три пациента с коронавирусом скончались.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 33 917 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 31 269 человек вылечились, 500 скончались, число активных больных составляет 2 146.
В общей сложности было проведено 812 033 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки проведено 7 520 тестов на коронавирус.