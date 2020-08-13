В Азербайджане выявлены новые больные коронавирусом

В Азербайджане выявлен еще 91 случай заражения коронавирусом, 211 человек вылечились.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

Три пациента с коронавирусом скончались.