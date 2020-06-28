В Азербайджане выявлены еще 534 инфицированных коронавирусом

В Азербайджане выявлен 534 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 307, скончались 5 человек, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в стране выявлены 16 424 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 9 026, скончались 198 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 7 200 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 7 106 тестов. В целом же были проведены 468 967 тестов.

| 2020-06-28T17:58:57+04:00 28 июня 2020, 17:57|12345 (Пока оценок нет)
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