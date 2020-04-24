В Азербайджане выявлены еще 44 инфицировынных коронавирусом

В Азербайджане зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 65 человек излечились и были выписаны из больниц.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Скончался гражданин 1935 года рождения с положительным тестом на COVID-19, у которого помимо вируса были другие сопутствующие заболевания: артериальная гипертензия, атеросклеротический кардиосклероз, ишемическая болезнь сердца.

Названо также число заразившихся до сих пор коронавирусом в Азербайджане.

До сих пор в стране выявлено 1 592 случаев заражения коронавирусом, 1 013 из инфицированных выздоровели, 21 скончались, лечение 558 продолжается в больницах специального режима.

Состояние 16 человек из них тяжелое, 23 — средней тяжести, остальных — стабильное.