В Азербайджане выявлены еще 126 заразившихся коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки зарегистрировано 126 новых случаев заражения коронавирусом, 142 человека выписаны после выздоровления.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки от COVID-19 умерли 3 пациента.

На сегодняшний день в стране выявлено 233 770 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 228 299 человек выписаны после выздоровления, 3 209 скончались. В настоящее время лечение от вируса в больницах проходят 2 262 пациента.

За последние сутки в связи с выявлением новых случаев заражения проведено 5 438 тестов, всего на сегодняшний день — 2 576 545 тестов.