В Азербайджане выявлены 4419 новых инфицированных коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 4419 случаев заражения коронавирусом, 3562 человека вылечились, 38 скончались.

Как сообщает АПА, об этом говорится в информации Оперативного штаба при Кабинете Министров. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 162 774 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 99 892 человека вылечились, 1 793 скончались, число активных больных – 61 089. До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 1 902 584 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки проведено 18 006 тестов на коронавирус.