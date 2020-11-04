В Азербайджане выявлены 1 227 новых случаев инфицирования COVID-19

В Азербайджане за минувшие сутки выявлены 1 227 новых случаев инфицирования коронавирусом, еще 667 человек вылечились и были выписаны домой.

Об этом 4 ноября сообщает оперативный штаб при Кабинете министров.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались еще 12 пациентов.

До сегодняшнего дня коронавирусом в Азербайджане заразились 59 509 человек, 780 из них скончались, 45 697 — излечились, 13 032 — находятся в активной фазе лечения в больницах особого режима.

В республике на сегодня проведены 1 391 253 теста (за последние 24 часа — 11 474) на COVID-19.