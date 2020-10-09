В Азербайджане выявлено еще 215 случаев заражения коронавирусом, 117 человек вылечились, 2 человека скончались.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 41519 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них 39129 человек вылечились, 605 человек скончались, число активных больных – 1785.

До сегодняшнего дня в Азербайджане проведено 116 2062 теста на выявление новых случаев заражения коронавирусом, за последние сутки — 5124 теста.