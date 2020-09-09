В Азербайджане выявлено 175 новых случаев инфицирования коронавирусом

В Азербайджане выявлено 175 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 154 человека

БАКУ /Trend/ — В Азербайджане выявлено 175 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 154 человека, скончались трое, передает Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 37 732 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 35 119, скончались 555 человек. Число активных больных коронавирусом — 2 058 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 140, в целом – 980 978 тестов.