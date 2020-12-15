«Вакцины против коронавируса, которые будут закупаться и ввозиться в страну, будут на 100% соответствовать требованиям безопасности».
Как передает АПА, об этом на сегодняшнем брифинге оперативного штаба заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов.
Он отметил, что при этом будет обеспечена полная готовность прививочных пунктов, медицинского персонала. В Азербайджане вакцинация против коронавируса будет бесплатной.
«Эффективность разработанных в России вакцин составляет 92%, об этом сообщили в стране производителя», — добавил председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.
Он отметил, что в стране производителя сообщили, что эффективность разработанных в США вакцин составляет 95%: «Что касается готовых, вакцина COVID-19 пекинской компании «Sinovac Biotech» «CoronaVac» по предварительным результатам показала эффективность 95-97%. Эта вакцина была разработана традиционными методами. Традиционные вакцины применяются уже более 100 лет.
Возбудители, вызывающие инфекцию, нейтрализуются двумя способами. В первом случае возбудитель микроорганизма частично уничтожается. Второй способ — это полное уничтожение микроорганизмов. Когда вакцина вводится в организм, она нейтрализует вредное вещество в вирусе».