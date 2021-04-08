В Азербайджане суточное число инфицированных коронавирусом продолжает расти

В Азербайджане выявлено еще 2717 случаев заражения коронавирусом, 1341 человек вылечился.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

31 пациент с коронавирусом скончался.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 279 181 случай заражения коронавирусной инфекцией, 245 881 человек вылечился, 3 811 скончался, число активных больных – 29 489.

В стране за прошедшие сутки проведен 14 581 тест, за прошедшее время — 2 977 593 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом.

| 2021-04-08T18:44:29+04:00 8 апреля 2021, 18:50|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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