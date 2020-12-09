В Азербайджане стартует олимпиада для юных ученых

Юные умники и умницы Азербайджана готовятся к республиканской олимпиаде «Лаборатория подготовки талантов», онлайн туры которой пройдут 12 и 19 декабря.

«Лаборатория» — один из крупнейших и глобальных проектов Министерства молодежи и спорта Азербайджана, реализуемый в рамках государственной программы. Проект стартовал в 2013 году.

Особенностью олимпиады является ее многогранность – перед участниками стоит задача проверить свои знания сразу по нескольким предметам: физике, математике и химии.

«В наше время специалист по одной математике или физике уже не является востребованным. Гораздо больше перспектив у человека, который имеет знания в нескольких науках. Сегодня наука развивается огромными темпами, повсюду нано-технологии. И таким образом, мы увеличиваем спектр дальнейшего развития подрастающей личности», — говорят создатели проекта.

К участию в олимпиаде приглашаются ученики в возрасте 14-16 лет.

Как сообщили # в пресс-службе министерства молодежи и спорта, желающие принять участие должны зарегистрироваться на сайте олимпиады — www.istedad.az и после этого получить доступ к своей странице олимпиады.

Продолжительность онлайн-туров составит 45 минут. Участники, набравшие лучшие результаты, примут участие в IV Международной олимпиаде, которая намечена на весну 2021 года в Баку. Кроме того, победители будут награждены дипломами и ценными подарками.

Имена победителей будут опубликованы на сайте олимпиады.

За годы проведения «Лаборатория подготовки талантов» выявила многочисленных самородков из Баку и регионов Азербайджана, а в целом проект открыл новые возможности для юных ученых.