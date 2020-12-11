В Азербайджане созданы еще два армейских корпуса

До настоящего времени в состав Сухопутных войск ВС Азербайджана входили четыре армейских корпуса и Отдельная общевойсковая армия, дислоцированная в Нахчыване.

Об этом Milli.Az заявил военный эксперт Адалят Вердиев.

По его словам, привлечение в ряды ВС новых военнослужащих путем частичной мобилизации позволило сформировать новые армейские корпуса.

Вчера в ходе парада Победы наше внимание привлекли некоторые изменения в составе Сухопутных войск, а именно то, что в него были включены два новых корпуса, отметил эксперт.

«Очевидно, что их создание стало возможным в результате объявленной в Азербайджане частичной мобилизации, подготовки нашей страны к войне, приобретения дополнительного вооружения, техники и боеприпасов. Таким образом, в настоящее время в состав Сухопутных войск ВС АР входят шесть корпусов и одна Отдельная общевойсковая армия. Это привело к увеличению как численности личного состава, так и боевого потенциала», — сказал А.Вердиев.